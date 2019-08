Juve, Paratici: "Dybala-Icardi? Siamo felici del nostro parco attaccanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici, ds della Juventus, ha parlato a Sky Sport anche del possibile scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi con l'Inter. "Mi sembra di aver già risposto due volte... Siamo molto contenti del parco attaccanti che abbiamo, più di questo non posso dire. E' difficile migliorare la nostra rosa, crediamo di esserci riusciti in questo mercato puntellando le posizioni che avevano bisogno. Davanti ci sono Higuain, Mandzukic, Dybala, Bernardeschi, Douglas e non scordiamoci di Cristiano Ronaldo che dopo un anno sembra quasi uno normale della Juventus...".