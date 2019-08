Juve, Paratici: "Icardi gioca nell'Inter. Noi abbiamo grandi attaccanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo scambio Dybala-Icardi non è tra gli argomenti preferiti da Fabio Paratici, che ai microfoni di Sky non si sbilancia al riguardo: "Intanto Icardi è un giocatore dell'Inter. Quindi noi parliamo dei nostri giocatori, abbiamo dei grandi attaccanti. Non stiamo qui noi a discutere questo. Abbiamo Higuain che è un grandissimo bomber, abbiamo Mandzukic che é un grandissimo giocatore. E hanno vinto tantissimi titoli in carriera. Abbiamo Dybala, abbiamo Cristiano quindi diciamo che non parlerei dei giocatori degli altri, parlerei dei nostri. E siamo contenti dei giocatori che abbiamo, sono molto bravi, sono molto professionali e siamo contenti di avere loro".

La sorprende più Sarri alla Juve o Conte all'Inter?

"Sono due grandi professionisti e non mi sorprende Conte all'Inter e Sarri alla Juve"

Si aspetta un gioco più bello?

"Penso che ogni allenatore abbia il suo stile di gioco. Io ho visto tantissime belle partite della Juve di Allegri. Personalmente io l devo ringraziare perché mi ha fatto crescere a livello professionale e umano. È stato un grandissimo piacere stare a contatto con lui e con il suo staff per cinque anni. Ogni allenatore hai il suo stile e fa giocare le sue squadre a seconda del suo stile e credo che la cosa che conta siano i titoli che si vincono alla fine dell'anno. E per noi che abbiamo questo come obiettivo principale è l'unica cosa che conta".