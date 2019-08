Juve, Paratici: "In squadra non ci sono esuberi, ma la lista sarà da 22"

Il ds da Villar Perosa: "Io dico sempre che questo è il Natale della Juve".

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky da Villar Perosa, al termine dell'amichevole in famiglia della squadra: "Come tutti i giorni nelle sessioni di calciomercato si fanno tante chiacchiere e poi alla fine ultimamente affari non è che se ne facciano tanti. Ma noi siamo fiduciosi e siamo tranquilli. È una grande giornata oggi è sempre bello essere qui con la nostra gente. Io dico sempre che questo è il Natale della Juve. Questa è la cosa più importante di oggi".

Sarri ha parlato di sette tagli da fare, è cambiato qualcosa rispetto a quelle parole, qual è la situazione di questi giocatori in "esubero"?

"Intanto non sono giocatori in esubero. C'è una lista dove né io e né il mister possiamo incidere, c'è una lista UEFA Champions League che ci consente di mettere in lista 21 giocatori, più i local player. Quest'anno abbiamo un solo local player non 2 o 3 come gli altri anni. E logicamente il numero dei nostri giocatori nostri è rimasto invariato che sono 24. Gli altri anni usciva un solo giocatore, quest'anno purtroppo sono solo 22 giocatori da inserire in lista quindi se ci saranno giocatori in più ne usciranno quelli che ci sono sopra i 22".