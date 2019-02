Juve, Paratici: "Khedira sta bene. Icardi? Pensiamo a stasera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il d.s. bianconero Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Atlético Madrid-Juventus: "Khedira? L'ho sentito, sta bene ed è la cosa più importante. Dovrà riposare come ha detto anche lui, mancherà trenta giorni, ma abbiamo altri giocatori bravi. Lui è molto importante, lo aspettiamo. Noi favoriti? Sono partite difficili, sono d'accordo con il presidente dell'Atlético, è un 50/50. Come noi negli ultimi anni hanno giocato grandi Champions, sarà sicuramente una bella partita. Polemiche su Icardi? Stasera si deve pensare alla partita, sarà una grande serata in uno stadio con settantamila persone. Sarà una grande gara e pensiamo a questo".