© foto di Federico De Luca

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Juventus: "Siamo abituati a giocare tante partite, oggi pensiamo alla SPAL. Ci concentriamo, poi affrontiamo una partita per volta. Per i problemi fisici credo ci sia solo un giocatore inedito nel ruolo, Matuidi. Poi è la formazione è la migliore".

Mandzukic?

"Stiamo valutando, anche lui deve farlo con la massima calma. È un grande giocatore ed è stato un valore aggiunto, un ragazzo speciale. Se riterrà opportuno uscire lo accontenteremo, altrimenti valuteremo altre soluzioni".

Can gioca poco: una scelta del mister?

"In questo campo non entriamo mai, il mister lo apprezza e si sta allenando bene. Troverà spazio".