Juve, Paratici: "Mbappé e Salah fantamercato. Ramsey grande colpo"

Nella sua intervista rilasciata a Radio Rai, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato anche della possibilità che uno tra Mbappé e Salah possa arrivare alla Juventus: "In questo momento è fantamercato e basta perché siamo a febbraio. Non sappiamo cosa succederà a giugno. Credo però che un grande colpo sia già stato fatto, ovvero Ramsey. E' un calciatore che ha fatto più di 350 presenze con l'Arsenal. È già un grande colpo per noi".