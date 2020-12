Juve, Paratici: "Messi o Ronaldo? Scelgo CR7 perché lo conosciamo meglio"

La Juventus cerca l'impresa contro il Barcellona per conquistare la vetta del proprio raggruppamento di Champions League. A pochi minuti dal match del Camp Nou, il d.s. bianconero Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

Non vale la qualificazione, ma il primo posto.

"È sempre Barcellona-Juventus. Siamo tra i fortunati che possono goderselo in questo palcoscenico. Peccato non ci sia il pubblico, speriamo torni a breve".

Pirlo sta ancora valutando la rosa a disposizione. Quale scelta la sorprende di più?

"Non ce n'è una che mi incuriosisce di più, mi incuriosisce vedere come migliora questa squadra. Siamo curiosi di vedere come gioca ogni partita, come cresciamo".

Sa scegliere tra Ronaldo e Messi?

"Sono due giocatori che hanno fatto la storia del calcio, mi pare abbiano vinto undici Palloni d'Oro in due. Dico Ronaldo, perché gioca nella nostra squadra e gli vogliamo bene, lo conosciamo meglio rispetto a Messi. Ma sono due grandi giocatori, noi abbiamo avuto la fortuna di averne uno in squadra ed è un privilegio".

Vuole precisare qualcosa sul caso Suarez?

"Il club ha già fatto un comunicato, io ho già risposto nel pre-gara di Juventus-Torino e non intendo dire altro".