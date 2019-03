Un’altra settimana di evoluzioni per il futuro di Mathijs De Ligt. Il centrale difensivo dell’Olanda sarà oggetto di valutazioni da parte degli scout di mezza Europa, con la Juventus che sembra poter rappresentare l’unica alternativa credibile alla pole position ottenuta dal Barcellona. I bianconeri avranno peraltro la possibilità di visionarlo direttamente nel prossimo doppio confronto diretto di Champions League, ma la volontà dei blaugrana sarebbe quella di arrivare al sacrificio di Umtiti pur di anticipare la concorrenza con una proposta che superi i 70 milioni di euro per convincere l’Ajax. Dal canto suo, Paratici, sarà presente personalmente per seguire la sfida tra Olanda e Germania e valutare le effettive possibilità di entrare nella contesa.