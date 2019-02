© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid è in pole per Éder Militão (21), ma la Juventus vuole inserirsi per il difensore brasiliano del Porto. Il ds Fabio Paratici sta valutando se ci sono i margini per un sorpasso in extremis ai danni dei blancos: i dragoes chiedono i 50 milioni di euro della clausola rescissoria per far partire il difensore, una cifra comunque inferiore ai 70-80 milioni di euro richiesti dall'Ajax per Matthijs de Ligt (19).