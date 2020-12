Juve, Paratici: "Rodaggio fatto in campionato, sapevamo che a Pirlo serviva tempo"

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Atalanta, commentando qualche difficoltà emersa in avvio di stagione e che sembra alle spalle: "Sapevamo che affrontavamo una stagione in continuità, dove cambiando allenatore avremmo avuto bisogno di qualche partita in più. Purtroppo non abbiamo potuto farla, il rodaggio l’abbiamo fatto con le giornate di campionato”.

