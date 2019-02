Juve, Paratici stringe per Szoboszlai: il ds vuole anticipare la concorrenza

Dominik Szoboszlai, centrocampista diciottenne del Salisburgo, ha stregato la Juventus e nei prossimi mesi i bianconeri proveranno a portarlo a Torino. L'obiettivo è quello di anticipare la concorrenza, per evitare che la sua valutazione possa schizzare alle stelle, per poi prestarlo a un club di Serie A per fargli fare le ossa. A riportarlo è Tuttosport.