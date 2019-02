Juve, Paratici su Allegri: "Resterà anche se vincerà la Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Radio Rai affrontando anche l'argomento relativo al futuro di Allegri: "Io penso che al di là di vittorie o sconfitte i progetti siano più importanti. Siamo qui da 9 anni, un periodo temporale lungo per le società di calcio. Abbiamo un progetto e Allegri fa parte di questo progetto. Sono convintissimo che al di là di ogni risultato in Europa in Italia, continuerà a lavorare con noi per cercare di migliorarci".