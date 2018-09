Juve, Paratici su Dybala: "Gol importante ma guardiamo anche al resto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincitore del Premio Coppa d'Oro, Fabio Paratici ha rilasciato un'intervista toccando più punti della Juventus attuale, tra cui Paulo Dybala. "Il gol è importante, ma è un grande giocatore, lo ha dimostrato in tutti questi anni. Non poteva essersi dimenticato come si giocava. Ha fatto delle ottime prestazioni, esternamente si guarda solo al gol, invece noi notiamo anche come si comporta con i compagni, con la squadra", ha detto.