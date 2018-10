Juve, Paratici sul futuro di Marotta: "All'Inter? Non mi sorprenderei"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non mi sorprenderei di vedere Beppe Marotta all'Inter". A dirlo e Fabio Paratici, a Rieti, in occasione del ritiro del Premio Scopigno. Rispondendo, anche, alle domande sul suo ormai ex compagno di banco e di vita alla Juventus. L'ex amministratore delegato bianconero, per l'attuale ds, non può che essere una persona speciale da ricordare: "Il dottor Marotta è una persona che mi ha cresciuto, un padre putativo. Condivido questo premio con lui e con tutti i ragazzi che lavorano con me. Tengo molto a questo aspetto. Non mi sorprenderei di vedere Marotta con l’Inter, è un grande dirigente, assieme a Galliani uno dei più grandi degli ultimi quindici anni. Spero che sia felice. Se essere felice è essere dirigente di un grande club italiano, va bene così".

CR7, MILINKOVIC E POGBA - "Ronaldo per me è il migliore della storia del calcio - dice Paratici, parlando del suo colpo più grosso - anche per titoli vinti. Il merito della trattativa va al presidente e alla proprietà. La sensazione è che lui volesse finire solo alla Juve. Il Madrid aveva un gentlemen agreement con lui. Poi il presidente e Nedved hanno dato il via libera". E sull'affaire di Las Vegas, che riguarda il portoghese: "Su Cristiano il club ha già preso posizione, è una persona molto semplice, grande professionista dentro e fuori dal campo, ineccepibile, impegnato nel sociale. Abbiamo grande considerazione di lui". Poi ancora mercato: "Milinkovic-Savic è un bravissimo calciatore, non abbiamo mai parlato con lui né con la Lazio. Pogba? Gli vogliamo molto bene, è cresciuto da noi. Non ci abbiamo mai pensato e non ci pensiamo". Infine, una chiosa sul suo futuro alla Juve: "Mai pensato di lasciare: sono felicissimo alla Juve, innamorato. Mi piace l'ambiente di lavoro e la squadra".