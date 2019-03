© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nome di Moise Kean è sotto i riflettori, sia per il suo ottimo momento alla Juve e in Nazionale che per il rinnovo con il club bianconero che ancora non è arrivato. Il suo contratto, come noto, è in scadenza nel 2020 e Fabio Paratici sta provando giorno dopo giorno a convincere sia lui che Mino Raiola, anche se il calciatore continua a chiedere garanzie di impiego, cosa che al momento la Juve non può dargli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.