Juve, pari in rimonta contro l'Inter per la Primavera di Baldini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una Juventus incredibile rimette in piedi, nei minuti finali, una partita difficilissima da raddrizzare. A Sesto San Giovanni finisce 3-3 la sfida tra Inter e bianconeri, che con questo risultato si mantengono imbattuti in campionato e a -1 dalla testa della classifica, occupata da Roma e Atalanta. Al Breda, dove sembrava non si dovesse giocare, il campo asciugatosi in extremis ha ospitato un match pieno di reti e di emozioni. I ragazzi di Baldini riscattato al meglio il ko in Youth League contro il Manchester United, e riprendono nel finale l'Inter in una gara scoppiettante, imprevedibile e combattuta per tutti e novanta i minuti.

CUORE BIANCONERO - Pronti via, al 3' di gioco vanno subito in vantaggio i padroni di casa con Salcedo. La risposta della Signora arriva cinque minuti più tardi con una potente conclusione di Frederiksen. Al quarto d'ora, l'Inter si vede concesso un penalty che Colidio spedisce sulla traversa. Altro vantaggio in avvio di secondo tempo per i nerazzurri ancora con Salcedo, che al 14' segna pure una tripletta a porta vuota e fa il 3-1. I bianconeri di Baldini tengono i nervi e nel finale riescono con il cuore a riprendere gli avversari: all'85' il colpo di testa di Serrao sugli sviluppi di un calcio d'angolo riapre il match prima di un'altra incornata, tre minuti più tardi, firmata da Di Francesco. Un punto sudato e guadagnato in rimonta per i ragazzi di Baldini, che a fine gara ha commentato: "Sono molto soddisfatto del primo tempo, nonostante il campo abbiamo provato a fare la partita. Non sono invece contento dell'approccio alla gara. Non è la prima volta che accade: spesso capita qualche vuoto, i ragazzi hanno bisogno di capire anche queste dinamiche. Il campo? Era difficile per tutti. Quando ci sono queste allerte meteo, si mette a rischio una squadra che viene da Torino per giocare la sua partita. Abbiamo sentito la Lega, ci hanno detto che avrebbero deciso questa sera. E l'arbitro ha scelto di giocare. Faccio i complimenti all'impianto, il campo ha tenuto in maniera incredibile".