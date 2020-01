Juve-Parma, D'Aversa: "Kulusevski visto in maniera diversa"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Prima della sfida contro la Juventus, Roberto D'Aversa - tecnico del Parma - ha parlato di Kulusevski: "Dejan viene visto in maniera diversa in questo momento. Prima era il ragazzo che veniva dalla Primavera, ora deve essere ancora più bravo. La Juve ha fatto un investimento importante e ora verrà giudicato come un giocatore importante che il prossimo anno giocherà in una big. Se va in campo per strafare può avere difficoltà, deve giocare in maniera serena e divertirsi. Deve fare ciò che sa fare con le sue armi, in maniera serena per l'età che ha".