Juve-Parma, i voti ai tecnici: Sarri ancora di misura, D'Aversa convince

Missione compiuta per la Juventus: pur soffrendo, la squadra di Maurizio Sarri batte 2-1 il Parma e porta a quattro le lunghezze di vantaggio sull'Inter in classifica. Cristiano Ronaldo trascina ancora i bianconeri: altre due reti (sono undici nelle ultime sette partite), agli emiliani non basta il momentaneo pareggio di Cornelius.

Maurizio Sarri 6 - Sul piano della prestazione il passo indietro è evidente, anche se la pressione era alle stelle e contavano solo i tre punti. La Juve sa soffrire, rischia qualcosa ma continua a vincere (di misura) e distanzia ulteriormente l'Inter. L'ex tecnico del Napoli non può essere contento per i tanti passaggi a vuoto della sua squadra, che in molti momenti della sfida ha subito la fisicità e la qualità dell'avversario. Per fortuna, può contare su quel fenomeno con la maglia numero sette. Per il momento può bastare.

Roberto D'Aversa 6 - Personalità e qualità. I ducali raccolgono tanti applausi ma non portano a casa punti. Una partita ben interpretata, soprattutto a livello difensivo e mentale. Il Parma reagisce dopo aver subito i gol e mette in difficoltà la Juventus più volte. L'ex tecnico del Lanciano ha costruito una squadra molto solida, che ha piena consapevolezza dei propri mezzi e dei propri punti di forza. La posizione in classifica non è casuale, anche stasera è arrivata la conferma.