Juve, partenza sprint: un trofeo da conquistare prima della ripresa del campionato

vedi letture

La ripresa impone alla Juve di Sarri un esame da dentro o fuori. Contro il Milan, il 13 giugno, c’è da conquistare la finale di Coppa Italia. Che poi bisogna vincere, quattro giorni dopo, per riscattare la sconfitta in Supercoppa e riprendere il cammino in campionato con l’entusiasmo giusto. Tutto in noventasei ore, le prime dopo oltre due mesi da quel Juve-Inter che aveva cicatrizzato in parte le ultime ferite rimediate in trasferta dai bianconeri, da Napoli a Verona, a Lione. Anche se, a sensazione, qualche certezza è venuta meno proprio da quella doppia sconfitta con la Lazio tra campionato e soprattutto in Supercoppa.

La sosta ha azzerato tutti gli equilibri, la ripresa non concede una morbida partenza assistita: neanche il tempo di allacciare le cinture, sarà subito esame di guida senza una seconda possibilità. Forse, proprio questa carica di responsabilità, potrebbe dare la giusta adrenalina per raggiungere gli obiettivi: la Coppa Italia appunto, e dunque il campionato, anche questo da chiudere in fretta per poter pensare poi solo alla Champions, in programma ad agosto. Sono giorni utili alla Continassa per rimettere a posto la parte atletica, Sarri dalla prossima settimana dovrebbe cominciare a introdurre qualche concetto tattico più specifico, in funzione delle prossime avversarie: dal Milan al Bologna, con una possibile finale in mezzo contro una tra Napoli e Inter, servirà sin da subito una grande Juve.