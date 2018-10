Juve, partita dai due volti per Cancelo in Polonia-Portogallo

Cancelo col Portogallo

E' un attaccante in difesa, Joao Cancelo. E la partita con la maglia del suo Portogallo, senza Ronaldo, vinta ieri sera in rimonta in casa della Polonia a Chorzow, racchiude una prestazione dai due volti: incontenibile quando spinge in proiezione offensiva, da rivedere in fase difensiva. Le due reti messe a segno da Piatek (al suo 14esimo centro stagionale) e Blaszczykowski arrivano, infatti, da altrettanti errori di concentrazione da parte dell'esterno bianconero, troppo leggero in fase di copertura.

LUCI E OMBRE - Al 18esimo, il bomber del Genoa sovrasta l'ex Valencia e di testa segna il vantaggio su cross da calcio d'angolo di Kurzawa; mentre nella ripresa, Grosicki gli scappa via sulla fascia e mette al centro dove Blaszczykowski buca Rui Patricio con una splendida girata di destro. In fase offensiva, tuttavia, il numero 20 della Juventus è devastante sulla corsia destra, quasi sempre in grado di puntare e saltare l'avversario dando qualità alla manovra dei suoi. Soprattutto quando avvia l'azione del primo gol lusitano, messo a segno da André Silva. Vincendo il duello tutto bianconero contro il compagno Szczesny (rimasto in panchina a vantaggio di Fabianski), Cancelo e il suo Portogallo conquistano la seconda vittoria in Nations League e mettono un piede nelle final four. Ora, per evitare la retrocessione nel girone B della competizione, l'Italia dovrà battere i ragazzi di Brzeczek a casa loro, domenica prossima.