Juve, partita rinviata: la rifinitura di oggi si trasformerà in un allenamento

vedi letture

“Quello che ci succede intorno va vissuto come fatto compiuto, noi dobbiamo porre l'attenzione sulla partita che dobbiamo giocare, altrimenti si perdono energie su cose inutili”. Le parole di Maurizio Sarri avevano fatto da monito ieri pomeriggio nel corso della conferenza stampa, alla vigilia di match che stasera non si disputerà per via dell’emergenza Coronavirus.

L’incontro con la stampa era stato aperto straordinariamente dall’head of communication di Juventus, Claudio Albanese, con una premessa chiara: “Juventus rispetta qualsiasi decisione delle autorità. La salute pubblica è nell'interesse di tutti, anche del club. Sono qui per informarvi che alle 17:30 è stato convocato dal prefetto un Comitato per ordine e sicurezza pubblica, stanno partecipando Prefetto, Questore, i nostri rappresentanti”.

In serata la decisione ufficiale del prefetto Claudio Palomba: “Questa decisione nasce un po’ da alcune risultanze che sono emerse dall'unità di crisi. Abbiamo fatto comitato fino a poco fa, e abbiamo visto che non è sempre possibile andare a identificare le persone a prescindere dalla residenza e quindi i tifosi e le persone possono provenire anche da regioni ad alto contagio – ha spiegato la massima figura governativa sul territorio -. Sentiti anche il ministero della Salute, dell'Interno e dello Sport, si è concordato la necessità di un intervento urgente che il prefetto può fare in base alla legge. Si è ritenuto, vista la situazione di differire la partita".

Il comitato tecnico scientifico, sempre ieri sera, ha ipotizzato addirittura di evitare per trenta giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Un’indicazione di cui si dovrà tener conto anche nel consiglio straordinario di Lega convocato oggi a Roma, nel quale evidentemente si proverà a trovare delle soluzioni per il recupero delle partite rinviate.

Sarri, invece, quest’oggi ritroverà i suoi alla Continassa, e quella che doveva essere solo una rifinitura mattutina si trasformerà invece in una seduta d’allenamento a tutti gli effetti. Con un po’ di confusione, inevitabile, sulla prossima avversaria da affrontare: il Bologna come da calendario, l’Inter come da ipotesi, o nessuna delle due di fronte a uno stop che potrebbe giungere fino a data da destinarsi. Il Milan, già a Torino dal tardo pomeriggio di ieri, ha invece lasciato il ritiro intorno alle 23 per rientrare a Milano: oggi riposerà.