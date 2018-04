Juve, patto nello spogliatoio: "Ora Scudetto e Coppa Italia"

© foto di J.M.Colomo

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa scrive della reazione juventina dopo la beffa arrivata al Santiago Bernabeu, col rigore assegnato al Real Madrid al 93'. "Juve, patto all’arrabbiata. 'Ora scudetto e coppa'", il titolo del giornale nelle proprie pagine sportive. "Ora trasformiamo la rabbia e la delusione in energia positiva: meritiamo di vincere scudetto e Coppa Italia", il patto dello spogliatoio bianconero siglato in una Vinovo blindata, dopo una notte insonne trascorsa in volo da Madrid a sfogare lacrime e collera.