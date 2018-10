Juve, pausa-esodo: 13 in Nazionale, per CR7 e gli altri ripresa mercoledì

Dal corrispondente a Torino

Dopo aver fatto il pieno di "tappe intermedie", come ama chiamarle Allegri, la Juventus si gode il meritato riposo. Non tutta, però: la decima vittoria su dieci partite, conquistata in casa dell'Udinese, ha spinto l'allenatore bianconero e il suo staff a concedere tre giorni di stop a coloro che rimarranno ad allenarsi alla Continassa. Ronaldo compreso, esentato dal ct della seleçao Santos dalla convocazione con la maglia del Portogallo, al riparo dall'inopportuna esposizione mediatica riguardo l'affair di Las Vegas.

BIANCONERI IN NAZIONALE - Lavoro e riposo intenso, quindi, solamente per coloro che rimarranno a Torino. Rispettive Nazionali, invece, per i tredici giocatori convocati: Bernardeschi, Perin, Chiellini e Bonucci con la maglia azzurra, oltre a Kean con l'Under 21, assieme a Szczesny, Cancelo, Matuidi, Pjanic, Bentancur, Alex Sandro, Dybala, Cuadrado.

GLI IMPEGNI - I bianconeri azzurri agli ordini di Mancini saranno attesi da due gare: l'amichevole contro l’Ucraina, il 10 ottobre alle 20.45 a Genova, e la sfida di Nations League con la Polonia, domenica prossima alle 20.45 a Chorzow. La Under 21 di Kean giocherà contro il Belgio l'11 ottobre alle 18.30 a Udine, e contro la Tunisia il 15 ottobre a Vicenza, alla stessa ora. La Francia campione del Mondo di Matuidi incontrerà in amichevole l'Islanda a Guincamp, l'11 ottobre alle 21, prima di affrontare in Nations League, il 16 alle 20.45, la Germania allo Stade de France. La Bosnia di Pjanic se la vedrà con la Turchia, amichevole alle 19.30 dell'11 ottobre a Rize, e con l'Irlanda del Nord nel match di Nations League a Sarajevo, il 15 alle 20.45. Senza CR7, il Portogallo campione d'Europa darà la possibilità a Cancelo di vivere il duello tutto bianconero con Szczesny; a seguire, la gara amichevole del 14 alle 18 in casa della Scozia. Oltreoceano, l'Uruguay di Bentancur sfiderà il 12 la Corea a Seul e il Giappone il 16 a Saitama. Sempre il 16 andrà in scena a Jeddah l'amichevole tra Brasile e Argentina. I verdeoro di Alex Sandro sfideranno il 12 l'Arabia Saudita in amichevole; nello stesso giorno, l'Albiceleste di Dybala affronterà l'Irak. Infine, la Colombia di Cuadrado sarà protagonista delle amichevoli contro Usa e Costarica, rispettivamente l'11 e il 16 ottobre.