Fonte: Sportitalia

© foto di Giacomo Morini

Tutti pazzi per Federico Chiesa. Il gioiello della Fiorentina esprime il meglio che la nuova leva del nostro movimento calcistico sia in grado di proporre in questa fase di tentativo di rilancio, e non è un mistero che sulle tracce del progetto di campione della Fiorentina vi siano le società italiane con maggiore disponibilità economica oltre ai club più importanti d’Europa. A questo proposito, nonostante il lavoro di monitoraggio che certamente l’Inter sta effettuando nei confronti dell’attaccante gigliato, nel panorama italiano è la Juventus ad avere una posizione di oggettivo vantaggio. Garantita se non altro dalla potenzialità di soddisfare le più che legittime richieste economiche che i Della Valle faranno valere in vista della prossima estate. Siamo nell’ordine dei 70 milioni di investimento, una cifra che i bianconeri potrebbero mettere in preventivo di spendere e che in casa Inter nonostante la fine delle restrizioni dovute al Fair Play Finanziario presenta qualche remora in più.