Juve, per Asamoah si muovono Chelsea, Everton e Tottenham

L'Inter è nettamente favorita nella corsa per Kwadwo Asamoah, laterale ghanese in scadenza di contratto con la Juventus, ma non è l'unica società ad essersi fatta viva per l'ex Udinese. Secondo quanto riportato da Tuttosport il giocatore piace, infatti, molto in Premier League dove Chelsea, Everton e Tottenham si sono fatte vive.