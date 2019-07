Juve, per Buffon accordo da 1,5 mln più bonus. Sarà prezioso per Sarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigi Buffon è arrivato questa mattina al J Medical per le visite mediche con la Juventus, per poi legarsi al club campione d'Italia. La Gazzetta dello Sport ricorda come il portiere - insieme ad Andrea Barzagli, ora nello staff bianconero - dovrà aiutare Maurizio Sarri a gestire uno spogliatoio che Buffon conosce meglio di chiunque altro. Avrà un contratto di un anno, con un futuro da dirigente già tracciato, e guadagnerà 1.5 milioni di euro più bonus.