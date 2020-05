Juve, per CR7 quarantena quasi terminata: torna alla Continassa dopo due mesi

Cristiano Ronaldo è pronto per tornare alla Continassa. Atterrato a Torino la sera del 4 maggio, il portoghese è il primo dei calciatori rientrati dall’estero che può tornare in libertà dopo la quarantena obbligatoria di quattordici giorni. Dopo due mesi a Madeira e due settimana all’interno della sua villa torinese in pre collina, CR7 non vede l’ora di tornare in campo e lavorare ben presto con i compagni, agli ordini di Maurizio Sarri. Countdown quasi finito, nelle prossime ore visite mediche e primi allenamenti in casa Juve.