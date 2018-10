Juve, per De Ligt duello in vista col Barcellona: il bivio di Raiola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mino Raiola decisivo per il futuro di Matthijs De Ligt. Lo scrive Tuttosport, che fa il punto sull'interesse della Juventus nei confronti del giovane difensore olandese dell'Ajax. Seguito dal Barcellona, con un ruolo chiave per l'agente: in caso di duello di mercato tra bianconeri e blaugrana, Raiola si troverebbe infatti davanti a un bivio. Da un lato la Juve, società tradizionalmente amica e con Nedved (il primo grande assistito di Raiola) sempre più potente; dall'altro il Barcellona, un canale chiuso dai tempi di Ibrahimovic e che ovviamente l'agente vorrebbe riaprire. Il presupposto, ovviamente, è che entrambi i club arrivino a soddisfare le richieste della società di Amsterdam, che al momento valuta il proprio gioiello attorno ai 50 milioni di euro.