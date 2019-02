Juve, per De Ligt sarà euro-asta. Si parte da una base di 60-70 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matthijs De Ligt resta l'obiettivo numero uno per la difesa della Juventus in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sta continuando a seguire il giocatore classe 1999 e al momento sembra essere in prima fila, anche se la concorrenza è tanta, visti gli interessamenti di Barcellona, PSG, Manchester United e City, pronte all'euro-asta per il centrale dell'Ajax, che chiederà almeno 60-70 milioni di euro.