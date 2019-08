© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala è in uscita dalla Juventus, e questa è una cosa certa, ma La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla anche di un tentativo avvenuto nella giornata di ieri da parte di Fabio Paratici, direttore sportivo bianconeri, per favorire il Tottenham al suo acquisto. Secondo la rosea i bianconeri erano infatti pronti a fare uno sconto rispetto ai 70 milioni di euro pattuiti per la sua cessione, in modo da aiutare gli Spurs sotto l'aspetto dell'ingaggio e della commissione per la Joya, ma l'accordo non è stato trovato e per questo servirebbe adesso un rilancio degli inglesi per arrivare alla fumata bianca.