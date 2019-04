Juve, per Dybala solo cash: scambio con Icardi non convince

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala sembra essere scettico in merito a un suo passaggio in estate all'Inter, ma oltre a questo ci sono anche altri fattori che rendono molto difficile la trattativa. Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus non vorrebbe infatti contropartite tecniche, visto che vorrebbe investire tutti i soldi provenienti dalla cessione della Joya sul mercato e come se non bastasse nell'ipotetico scambio con Mauro Icardi rischierebbe di rimetterci Kean, con il club bianconero che non vuole togliere ulteriore spazio al classe 2000.