Alla Juventus, riporta 'Tuttosport', non sono arrivate offerte per Emre Can, calciatore che può lasciare la società bianconera qualora dovessero arrivare offerte da 30 milioni di euro. Il centrocampista tedesco è destinato a restare e, magari, a prendere il posto nella lista UEFA di Khedira. Anche perché l'altra ipotesi di mercato - cioè lo scambio col Paris Saint-Germain comprendente anche Paredes - è tramontato.