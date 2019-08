© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un maxi-scambio col Barcellona, ma non solo. La Juventus lavora al futuro di Emre Can, che secondo Tuttosport difficilmente sarà a Torino. I bianconeri starebbero continuando a trattare col Barcellona per Ivan Rakitic. Le alternative portano al PSG e al Bayern Monaco: il tedesco ex Liverpool ha capito di non essere ai primi posti nel gradimento di Maurizio Sarri, e Paratici starebbe lavorando per trovare una soluzione che soddisfi sia il giocatore che la società.