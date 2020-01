© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ore decisive per il futuro di Emre Can in casa Juventus. Detto che l'ingaggio è stato uno scoglio non da poco , ma al momento sembrerebbe una questione superata, secondo quanto riferito da Sky per definire l'affare manca soltanto un'offerta formale da parte del Borussia Dortmund: è attesa nelle prossime ore, tra i 25 e i 30 milioni di euro. Da capire se i bianconeri reinvestiranno questi soldi per trovare un sostituto del tedesco.