Juve, per il centrocampo due obiettivi italiani: Barella e Tonali nel mirino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due obiettivi italiani per il centrocampo della Juventus. Ai bianconeri piacciono infatti sia Nicolò Barella che Sandro Tonali e a giugno partiranno all'assalto dei due giocatori. Per il primo potrebbero non bastare 40 milioni di euro, mentre per il secondo il Brescia potrebbe arrivare a chiederne circa 25, soprattutto dopo la convocazione del calciatore in Nazionale. A riportarlo è Tuttosport.