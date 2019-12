Juve, per il Lione ci sarà tempo: adesso testa solo alla Sampdoria

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All’indomani della cena di Natale riservata alla prima squadra, la Juventus si ritrova già alla vigilia dell’ultima gara di campionato dell’anno. Contro la Sampdoria, domani, ci sarà l’opportunità di staccare nuovamente l’Inter, dopo averla raggiunta al comando della classifica domenica scorsa. La squadra di Sarri non vuole mollare la presa: vivere la sosta natalizia in testa alla Serie A è l’obiettivo da raggiungere a breve termine. Poi, chiaramente, ci sarà da pensare alla conquista del primo trofeo stagionale: la Supercoppa.

Da ieri i bianconeri conoscono la prossima avversaria degli Ottavi di Champions. “Un mezzo sorriso lo facciamo perché sicuramente c’erano avversarie peggiori che potevamo incontrare – ammette il direttore dell’area tecnica della Juventus, Fabio Paratici, nel corso della serata di gala del Golden Boy -. Ma sappiamo che la Champions League è sempre difficile”. Il Lione, almeno sulla carta, sembra tra le avversaria più abbordabili della prossima tornata europea: ci sarà tempo e modo, però, di fare un’attenta analisi sulle possibili insidie che può nascondere il doppio test.

Oggi, un po’ come sabato scorso, vige quasi l’obbligo di parlare solo ed esclusivamente di campionato. E Sarri, con molta probabilità, ribadirà il concetto espresso alla vigilia della gara con l’Udinese: “Non posso parlare di Champions alla vigilia di una partita di Serie A, sarebbe un segnale sbagliato per i miei giocatori”. Ieri però avrà anche strizzato l’occhio ai suoi: avere evitato agli Ottavi di Champions lo scontro diretto con una squadra blasonata come il Real Madrid, per esempio, torna utile per preservare ancora un po’ le tante energie mentali che torneranno utili in primavera.