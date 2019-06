Juve, per la difesa idea Luca Pellegrini: per la Roma è sul mercato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il mercato della Juventus, dopo la presentazione di Sarri, può iniziare e il Corriere dello Sport di questa mattina parla della richiesta di informazioni da parte del club bianconero per Luca Pellegrini della Roma. Il giocatore, che è stato impegnato nel mondiale Under 20, è in scadenza con i giallorossi nel 2022 e i capitolini lo hanno messo sul mercato per sacrificarlo in caso di offerta importante che possa servire anche agli occhi del Fair Play Finanziario. Probabile che nelle prossime ore ci siano altri contatti per il classe 1999.

Altre piste - Gli altri nomi per le corsie laterali sono Emerson Palmieri del Chelsea, Elseid Hysaj del Napoli, pallino di Sarri, e Kieran Trippier del Tottenham, con questi tre obiettivi che sarebbero molto più pronti rispetto allo stesso Pellegrini, colpo per il futuro.