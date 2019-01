© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey alla Juventus, ma solo in estate. Sky Sport fa sapere che il gallese ha infatti firmato il proprio contratto con il club campione d'Italia, pronto così a vivere una nuova esperienza in Italia. Il calciatore in scadenza con l'Arsenal ha già anche sostenuto le visite mediche propedeutiche all'inizio della nuova avventura in bianconero, con i controlli medici svolti in Spagna nei dintorni di Madrid in una clinica privata: ulteriore step, insieme alla firma già posta sul contratto, prima di vedere uno dei pezzi più pregiati del mercato a parametro zero sbarcare in Serie A.