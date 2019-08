Juve, per Rugani alla Roma determinanti le condizioni del riscatto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Daniele Rugani verso la Roma. Oggi, scrive Tuttosport, il ds della Juventus, Fabio Paratici, incontrerà il suo omologo in casa Roma, Gianluca Petrachi. Oltre all'affare Higuain (che non vuole lasciare Torino), il piatto forte del menù prevederà il futuro del difensore centrale lucchese. Uno dei nodi della trattativa è legata al riscatto e alle condizioni perché da prestito diventi affare a titolo definitivo: l'Arsenal non aveva dato garanzie, la Roma dovrà farlo. Subordinare il riscatto alla qualificazione alla prossima Champions non soddisferebbe Rugani. Seguiranno aggiornamenti.