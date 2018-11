Juve, per Todibo è solo questione di tempo: può arrivare a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jean-Clair Todibo si avvicina alla Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport è soltanto questione di tempo e poi il difensore classe 1999 vestirà la maglia bianconera. Il calciatore non ha un contratto da professionista con il Tolosa e non sembra avere intenzione di firmarlo: per questo i francesi potrebbero essere costretti a cederlo già a gennaio per evitare di vederlo partire a parametro zero a fine stagione. La Vecchia Signora è in pole position per lui ed è pronta a chiudere il colpo.