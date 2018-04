Juve, per Tuttosport Allegri non si muove. No al Chelsea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Chelsea? Per ora no”. Questo il titolo che propone Tuttosport nelle pagine interne in merito al futuro di Max Allegri. Il tecnico della Juventus - si legge - è tra gli obiettivi per la panchina della prossima stagione, in quanto l'avventura di Antonio Conte ai blues è praticamente finita. I londinesi, però, non sembrano in grado di avanzare proposte convincenti vista la zona Champions lontanissima e difficile da raggiungere per la prossima stagione. Per questo Allegri alla fine non dovrebbe muoversi da Torino: ha due anni di contratto, ha la possibilità di prolungare le serie vincenti in campionato e in Coppa Italia, sa che la Champions è un cammino possibile fino a quando non si incrociano corazzate oggi inattaccabili per bilanci e campioni.