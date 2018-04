Juve, per Tuttosport Buffon ha deciso: smetterà, nonostante il Boca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul futuro di Gigi Buffon. La sfuriata post Napoli ha in un certo senso certificato la volontà del portiere bianconero di smettere a fine anno, anche se sulle tribune dello Stadium era presente un emissario del Boca Juniors, club argentino che vorrebbe Buffon almeno per la seconda parte della stagione. Per il quotidiano però il capitano bianocnero ha oramai deciso e dopo aver lasciato il calcio a fine stagione Buffon intraprenderà la carriera dirigenziale. Resta da capire solo se lo farà alla Juve, alla Figc oppure alla Fifa.