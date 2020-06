Juve, percorso di riatletizzazione per Giorgio Chiellini. Ancora terapia per Higuain

vedi letture

La ripresa degli allenamenti non scioglie le incognite, in casa Juve, sui tre giocatori che non sono a disposizione di Sarri in questi giorni. Higuain, che giovedì scorso si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia destra, oggi ha fatto fisioterapia. Ramsey ha proseguito il suo percorso personalizzato. Mentre Chiellini, anche lui assente nel match in famiglia di venerdì scorso, sta svolgendo un lavoro di riatletizzazione per riprendere la migliore condizione. In tal senso, resta in forse per venerdì contro il Milan: più probabile la sua presenza in caso di finale mercoledì 17.