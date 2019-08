Juve, Perin e Pjaca potrebbero restare almeno fino al mercato di gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport analizza la situazione cessioni in casa bianconera e spiega come il sicuro partente sia oramai Luca Pellegrini, diretto a Cagliari. Pjaca e Perin, invece, secondo la rosea potrebbero alla fine restare in bianconero almeno fino a gennaio, in modo da recuperare al 100% dai rispettivi infortuni per poi prendere altre strade durante il mercato di riparazione.