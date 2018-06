Juve, Perin: martedì vertice Marotta-Preziosi. Pronti 4 anni di contratto

Martedì, secondo quanto riferito da Rai Sport, si terrà un vertice in Lega tra Preziosi e Marotta per chiudere il cerchio attorno al possibile trasferimento in bianconero del portiere Mattia Perin. Tutto balla intorno alla cifra di 15 milioni, che il Genoa vorrebbe in 12 di parte fissa più 3 di bonus, mentre la Juve preferirebbe impostare su 10 e 5. Al giocatore saranno proposti 4 anni di contratto a 2,5 netti a stagione. In rossoblù dovrebbe andare invece Vodisek, portiere dell'Olimpija Ljubljana campione di Slovenia.