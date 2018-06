Juve, Perin più vicino dopo l’incontro col Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus ha cominciato a stringere le corde del ring attorno alla scelta sussurrata da ormai tre-quattro settimane: Mattia Perin, praticamente ex portiere del Genoa e prossimo – se tutto andrà come deve andare – a giocarsi la porta bianconera con Wojciech Szczesny, scrive La Gazzetta dello Sport. Il rilancio si attesta sulla cifra di 11-12 milioni come massimo, più nessuna contropartita tecnica al Genoa. O così o chissà.