Mattia Perin lascia Torino e la Juventus per approdare a Lisbona. La Gazzetta dello Sport evidenzia l'imminente trasferimento al Benfica, con ingaggio fissato a 2,5 milioni di euro a stagione. A breve, forse già oggi, si faranno le visite e si metterà una firma sul contratto. Per l'ex Genoa si tratta di una operazione a titolo definitivo da 15 milioni di euro. Senza sottovalutare l’inserimento in prestito con obbligo di riscatto di Joao Ferreira, talentino del vivaio dei lusitani, terzino 18enne valutato otto milioni di euro.