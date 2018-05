Juve, Perin sempre più vicino: la svolta tra Mandragora e Kean

Dal corrispondente a Torino

© foto di Federico De Luca

Le volontà sono ben definite e, come spesso accade, faranno la differenza: Mattia Perin ha scelto la Juventus, che punterà sul portiere di Latina per affiancare Wojciech Szczesny e coprire la casella lasciata vuota alla voce "portieri" dopo l'addio di Gianluigi Buffon. L'ormai ex portiere del Grifone, infatti, vuole fortemente giocarsi le sue chance come secondo di lusso in maglia bianconera. E non vede l'ora di stabilirsi a Torino per viversi la nuova avventura. Tra oggi e domani i vertici delle due squadre si incontreranno per discutere riguardo al passaggio dell'estremo difensore alla corte di Massimiliano Allegri. Il portiere 25enne è pronto a firmare un quinquennale con la Signora da 2,5 milioni netti a stagione.

LE DISTANZE - Per Perin il club bianconero proverà a non superare la cifra di 10 milioni di euro, puntando forte sulla volontà del giocatore e considerando l'accordo che lo lega alla società ligure, con scadenza 2019. Enrico Preziosi, presidente dei rossoblù, ne vorrebbe almeno 18. Le distanze, quindi, ci sono ma potrebbero essere colmate da eventuali contropartite tecniche che, al momento, sembrano rappresentare la soluzione più semplice per avvicinare domanda e offerta. La prima prende il nome di Stefano Sturaro: l'ex rossoblù piace al Genoa ma attualmente ha uno stipendio fuori portata ed è seguito anche da Betis e Villareal. Più percorribili, invece, le strade che portano a Rolando Mandragora e Moise Kean. Su quest'ultimo, però, il ds dei liguri Giorgio Perinetti dovrà superare la concorrenza della Spal, che ha messo gli occhi sul talento classe 2000.