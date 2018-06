Juve, Perin si avvicina: la prossima settimana le probabili visite

TMW - Pochettino e Cannavaro: corsa a due per la panchina del Real

Fiorentina, non solo Napoli: è assalto da mezza Europa per Chiesa

Juve, accelerata per Pellegrini con Cristante alla Roma

Bologna, avanti con Palacio: rinnovo in vista per il Trenza

Fiorentina, Meret resta il sogno: Sportiello non verrà riscattato

Quelli che rientrano - Lazio, altro prestito per il giovane Minala

Samp, Silvestre può andare al Parma. In entrata piace il croato Bogdan

Quelli che rientrano - Milan, solo nomi pesanti. Come Bacca

Bologna, Romagnoli non sarà riscattato: tornerà all'Empoli

Quelli che rientrano - Parma, zero rinforzi da chi ritorna

Juventus, pronto il maxi rinnovo per Alex Sandro: 4 milioni a stagione

Milan, Romagnoli possibile partente. Maxi guadagno anche per la Roma

Quelli che rientrano - Roma, tanti in avanti: Verde, Tumminello, Sadiq

Verso Francia-Italia, per i bookmakers meglio i transalpini

Pochettino e Cannavaro: corsa a due per la panchina del Real

Genoa, resta vivo l'interesse per Younes: trattativa non facile

L'edizione odierna di Tuttosport racconta che Mattia Perin sarebbe sempre più vicino alla Juventus. Questo perché il Genoa è a un passo da Federico Marchetti della Lazio, per definire la trattativa con Grifone ci sarebbe una base da 12-13 milioni di euro più contropartite individuate al momento in Stefano Sturaro e Rolando Mandragora. La prossima settimana Perin dovrebbe e potrebbe così effettuare le visite mediche a Torino.

