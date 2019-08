Juve, Perin verso il Monaco: prestito oneroso più diritto di riscatto

Derby d'Italia per Lukaku: la Juve ci prova, l'Inter alla finestra

E’ sempre derby d’Italia. Juve-Inter è sempre una sfida dal sapore particolare sul terreno di gioco ma in questa estate caldissima lo è anche sul mercato. Bianconeri e nerazzurri si stanno scontrando per avere le prestazioni di Romelu Lukaku la prossima stagione. L’attaccante è in...